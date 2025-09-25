Официально: наушники Vivo TWS 5 готовы к выходу

Компания Vivo объявила, что релиз беспроводных наушников Vivo TWS 5 состоится 13 октября. Производитель подтвердил наличие глубоководного интеллектуального шумоподавления с эффективностью до 60 дБ, а также белой, фиолетовой и синей расцветок корпуса. Напомним, что предыдущее поколение в лице Vivo TWS 4 характеризуется 12,2-миллиметровыми динамическими драйверами, аудиочипом Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2, адаптером Bluetooth 5.4 с задержкой 44 мс, защитой от пота и брызг (IP54), управлением сенсором, касаниями или жестами, системой активного шумоподавления (ANC) до 55 дБ, автономностью до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного кейса.