Официально: наушники iQOO TWS Air3 готовы к выходу

Бренд iQOO объявил, что на презентации 20 мая будут представлены беспроводные наушники iQOO TWS Air3. Новинка сможет похвастаться автономностью до 45 часов благодаря беспроводному чипу со сверхнизким энергопотреблением, игровым режимом с задержкой 44 мс и фирменной технологией Monster Sound для адаптивной идентификации текущей игры и её улучшенного звучания. Напомним, что предыдущее поколение в лице iQOO TWS Air2 вышло два года назад.

В начале мая были представлены бюджетные беспроводные наушники QOO Buds 1i с 10-мм динамическими драйверами, диапазоном звучания 20-20000 Гц, системой шумоподавления на основе ИИ, задержкой 88 мс, поддержкой сенсорного управления, защитой от влаги и пыли (IP54), автономностью до 50 часов с учетом зарядного футляра и поддержкой быстрой зарядки.