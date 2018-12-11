Официально представлен Honor View 20 с 48-мегапиксельной камерой

Honor анонсировала View 20, в котором используется датчик Sony IMX586 с процессором Kirin 980 от Huawei с поддержкой «48MP AI HDR». Производитель назвал безрамочный экран «All-View Display». Линза в устройстве вмонтирована непосредственно в дисплей — отверстия в стекле на самом деле нет.

На задней панеле, Honor View 20 имеет нестандартную компоновку модулей основной камеры. Между двумя модулями расположен один светодиод, а справа от камеры находится двухцветная светодиодная вспышка довольно больших размеров.

View 20 также получит 48-мегапиксельную основную камеру с сенсором CMOS Sony IMX586. Теоретически View 20 должен снимать 12-мегапиксельные снимки при слабом освещении, будет использоваться метод объединения пикселей (4х0,8 мкм в 1х1,6 мкм, то есть 12 мегапикселей). Еще одним прорывом представленной дочерней компании Huawei является Magic Turbo - технология, позволяющая одновременное использование Wi-Fi + 4G, поэтому соединение не перекрывается плохими сетями общего пользования.

Производитель пропустил раскрытие каких-либо спецификаций. Телефон будет официально анонсирован 26 декабря в Китае, а глобальный запуск состоится в Париже 22 января.