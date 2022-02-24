Официально представлен Motorola Edge 30 Pro

Motorola только что анонсировала свой последний флагман Moto Edge 30 Pro. Он поставляется с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, двумя 50-мегапиксельными камерами и 60-мегапиксельной камерой для селфи.

Экран Moto Edge 30 Pro представляет собой 6,7-дюймовый P-OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Он поставляется с частотой обновления 144 Гц, частота дискретизации касания составляет 360 Гц, но со стилусом она снижается до 240 Гц. 10-битный экран поддерживает HDR+ и адаптирован к цветовой гамме DCI-P3.

Настройка задней камеры идентична Edge X30 — основной 50-мегапиксельный датчик имеет диафрагму f / 1,8, а второй 50-мегапиксельный датчик находится за сверхшироким объективом F / 2,2. Также есть 2-мегапиксельная камера глубины.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, а Moto Edge 30 Pro будет поставляться с соответствующим зарядным устройством в розничной упаковке. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт и обратное беспроводное распределение мощности 5 Вт.

Edge 30 Pro работает под управлением Android 12. Motorola запускает в Европе Moto Edge 30 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 799 евро. Вариантов цвета два — Cosmos Blue и Stardust White. Ожидается, что продажи начнутся в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Motorola Edge 30 Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite получил обновление до версии MIUI 12.…
Xiaomi Mi Note 10 Lite получил обновление до версии MIUI 12.Сегодня Mi Note 10 Lite получил возможность обновиться до MIUI 12.5 Enhanced. Пока это получают только «г…
Samsung Galaxy S22 получит 6,1-дюймовый экран …
Samsung Galaxy S22 получит 6,1-дюймовый экран Презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 запланирована на 9 февраля, но немецкие инсайдеры у…
Глобальный Redmi 10 2022 получил 90-Гц экран…
Глобальный Redmi 10 2022 получил 90-Гц экранКомпания Redmi раскрыла характеристики глобальной версии Redmi 10 2022, которая, среди прочего, получила …
Глобальная версия Vivo T1 получит 50-Мп камеру …
Глобальная версия Vivo T1 получит 50-Мп камеру Сетевые источники поделились подробностями о глобальной версии смартфона Vivo T1, которая будет представл…
Смартфон Philips PH1 оценен в 80 долларов…
Смартфон Philips PH1 оценен в 80 долларовКомпания Philips пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Philips PH1, которая в числе прочего …
Redmi 10 2022 засветился в бенчмарке…
Redmi 10 2022 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi 10 202…
Xiaomi 11i Hypercharge с зарядкой на 120 Вт выйдет 6 января…
Xiaomi 11i Hypercharge с зарядкой на 120 Вт выйдет 6 январяXiaomi сегодня объявила, что представит смартфон Xiaomi 11i в Индии 6 января 2022 года, при этом Xiaomi 1…
Xiaomi Mix Fold 2 будет использовать ультратонкий стеклянный…
Xiaomi Mix Fold 2 будет использовать ультратонкий стеклянныйВ марте Xiaomi официально представила свой первый складной смартфон Mi Mix Fold. Но компания теперь работ…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor