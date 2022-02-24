Официально представлен Motorola Edge 30 Pro

Motorola только что анонсировала свой последний флагман Moto Edge 30 Pro. Он поставляется с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, двумя 50-мегапиксельными камерами и 60-мегапиксельной камерой для селфи.

Экран Moto Edge 30 Pro представляет собой 6,7-дюймовый P-OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Он поставляется с частотой обновления 144 Гц, частота дискретизации касания составляет 360 Гц, но со стилусом она снижается до 240 Гц. 10-битный экран поддерживает HDR+ и адаптирован к цветовой гамме DCI-P3.

Настройка задней камеры идентична Edge X30 — основной 50-мегапиксельный датчик имеет диафрагму f / 1,8, а второй 50-мегапиксельный датчик находится за сверхшироким объективом F / 2,2. Также есть 2-мегапиксельная камера глубины.

Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, а Moto Edge 30 Pro будет поставляться с соответствующим зарядным устройством в розничной упаковке. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт и обратное беспроводное распределение мощности 5 Вт.

Edge 30 Pro работает под управлением Android 12. Motorola запускает в Европе Moto Edge 30 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 799 евро. Вариантов цвета два — Cosmos Blue и Stardust White. Ожидается, что продажи начнутся в ближайшее время.