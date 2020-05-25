Официально представлен Realme X50 Pro Player

Realme в ходе онлайн-презентации представила смартфон с флагманскими характеристиками Realme X50 Pro Player. Ключевые особенности - чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G, быстрая зарядка 65 Вт, дисплей 90 Гц и многое другое.

Телефон поставляется с 128 ГБ хранилища UFS 3.0 и новой функцией HyperBoost 3.0 которая, по словам компании, поможет обеспечить хороший игровой опыт. Realme добавил графитовые листы между батареей и задней панелью, для лучшего рассеивания тепла. Батарея емкостью 4200 мАч разряжается от 0% до 100% за 35 минут, в то время как телефон может быть включен и работать в течение часа после трех минут зарядки.

Основная камера включает в себя датчики изображения разрешением 48 МП, 8 МП, 2 МП и 2 Мп. Врезанная в дисплей двойная фронтальная камера получила разрешение 16 МП и 2 Мп. Версия Realme X50 Pro Player с 6 ОЗУ/128 ГБ будет стоить $ 380, версия 8ОЗУ/128 ГБ - $ 420 и 12ОЗУ/128 ГБ - $ 460.