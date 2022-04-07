Официально представлен Samsung Galaxy M53

Samsung представила Galaxy M53 5G, который оснащен основной камерой на 108 Мп и большим 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Plus с частотой 120 Гц. Если эти характеристики кажутся вам знакомыми, то это потому, что M53 в основном является бюджетной версией Galaxy A73 5G.

Единственная важная вещь, которая отличает Galaxy M53 и A73, — это чипсет. M53 оснащен процессором Dimensity 900 вместо Snapdragon 778G телефонов серии A. Оба являются 6-нм чипами (TSMC), но Snapdragon имеет лучший состав ЦП (4 ядра на базе Cortex-A78 против 2x A78) и более мощный графический процессор.

Выпущена только одна конфигурация памяти, 6/128 ГБ, без возможности расширения ОЗУ или хранилища. Несколько сокращений было сделано и в отделе камеры. 108-мегапиксельная основная камера с объективом f/1.8 лишена оптической стабилизации изображения (OIS). Сверхширокоугольная камера получила 8-мегапиксельный датчик с более низким разрешением (вместо 12-мегапиксельного). Остальные два модуля на тыльной стороне — это макросъемка на 2 МП и датчик глубины на 2 МП.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Galaxy M53, панель Super AMOLED Plus с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев переместился сбоку в кнопку питания. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт
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