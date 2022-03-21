Официально представлен Xiaomi Redmi 10C

Сегодня в Малайзии был официально представлен смартфон Xiaomi Redmi 10C. Телефон очень похож на своего брата Redmi 10, но имеет больший экран и процессор Qualcomm Snapdragon 680 вместо чипсета MediaTek Helio G88.

Redmi 10C оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть оснащена той же 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной вспомогательной камерой, что и Redmi 10. Xiaomi Redmi 10C оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт и MIUI 13 на базе Android 11. Redmi 10C поставляется с 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. ТАкже смартфон имеет слот для SD-карты, а также разъем для наушников.

Redmi 10C будет доступен в цветах Graphite Grey, Mint Green и Ocean Blue.