Официально представлен Xiaomi Redmi 10C

Сегодня в Малайзии был официально представлен смартфон Xiaomi Redmi 10C. Телефон очень похож на своего брата Redmi 10, но имеет больший экран и процессор Qualcomm Snapdragon 680 вместо чипсета MediaTek Helio G88.

Redmi 10C оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть оснащена той же 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной вспомогательной камерой, что и Redmi 10. Xiaomi Redmi 10C оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт и MIUI 13 на базе Android 11. Redmi 10C поставляется с 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. ТАкже смартфон имеет слот для SD-карты, а также разъем для наушников.

Redmi 10C будет доступен в цветах Graphite Grey, Mint Green и Ocean Blue.
Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi 10C
20-долларовый телефон Nokia 2760 Flip появился в продаже…
20-долларовый телефон Nokia 2760 Flip появился в продажеКомпания HMD Global дала старт американским продажам телефона в форм-факторе раскладушка Nokia 2760 Flip,…
Samsung Galaxy A53 5G уже можно продается в Европе…
Samsung Galaxy A53 5G уже можно продается в ЕвропеСетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy A53 5G дос…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынок…
Black Shark 4 Pro выходит на мировой рынокПочти через год после официального выпуска, Black Shark 4 Pro становится доступным на международном уровн…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря…
Samsung Galaxy S22 представлен официально…
Samsung Galaxy S22 представлен официальноКак и ожидалось, сегодня вечером компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S22, который вы…
Инсайдер заявил, что Exynos 2200 - самый мощный мобильный пр…
Инсайдер заявил, что Exynos 2200 - самый мощный мобильный прИзвестный инсайдер Ice Universe, который часто рассказывал о грядущих процессорах Exynos от Samsung, опуб…
Realme 9 Pro+ будет иметь встроенную функцию мониторинга сер…
Realme 9 Pro+ будет иметь встроенную функцию мониторинга серВице-президент Realme Мадхав Шет и президент международной бизнес-группы Realme, сегодня рассказал в Твит…
Смартфон Coolpad COOL 20 Pro Starry Sky Limited Edition пост…
Смартфон Coolpad COOL 20 Pro Starry Sky Limited Edition постЕще в начале декабря 2021 года Coolpad выпустила в Китае новый смартфон под названием Coolpad COOL 20 Pro…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor