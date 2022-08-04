Официально представлен игровой смартфон Nubia REDMAGIC 7S Pro

В продажу официально вышел флагманский игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro. Он является улучшенной версией модели REDMAGIC 7. Новинка представлена в трех цветовых вариантах: Supernova (черный прозрачный с подсветкой RGB 18 ГБ + 512 ГБ), Mercury (прозрачный серебристый дизайн с RGB-подсветкой 18 ГБ + 512 ГБ) и Obsidian (черный глянцевый вид 12 ГБ + 256 ГБ). Модель получила основной датчик на 64 МП и фронтальную камеру на 16 МП.

Игровой смартфон получил чипсет SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 10-уровневую систему охлаждения и игровой чип Red Core 1. Также смартфона предлагает 18 ГБ ОЗУ. REDMAGIC 7S Pro оснащен 6,8-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED. Устройство имеет триггеры с частотой 520 Гц имеют отклик 7,4 мс для таких игр как Call of Duty Mobile, League of Legends Wild Rift и другие. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 64 Вт. Работает устройство под управлением ОС Android 12 с RedMagic OS 5.5.

Цена Nubia REDMAGIC 7S Pro составляет около 899 долларов.
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