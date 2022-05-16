Официально представлен ноутбук Honor MagicBook 14 2022

Компания Huawei официально представила 14-дюймовый ноутбук MagicBook 14 следующего поколения. Huawei характеризовала новинку как устройство с выдающейся автономностью, благодаря аккумулятору на 75 Втч. Также было сказано о влиянии Magic OS (это набор фирменных приложений для Windows) на способность устройства работать 20 часов в автономном режиме.

MagicBook 14 2022 тонкий и компактный. Оснащена модель графикой NVIDIA GeForce RTX 2050. Однако базовые модели обходятся встроенной графикой. Конфигурации включают процессоры Intel Core i5-12500H в базовой версии и Intel Core i7-12650H — в топовой. Объем оперативной памяти LPDDR5 составил 16 ГБ, объем SSD — 512 ГБ. Новинка получила новую систему охлаждения с двумя вентиляторами, двумя тепловыми трубками и увеличенным на 66% площади радиатором. Устройство оснащено 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, 60 Гц. Дисплей характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1500:1 и охватом 100% цветового пространства sRGB.

Корпус Honor MagicBook 14 2022 выполнен из алюминия. Толщина составляет 15,9 мм, а вес устройства — 1,54 кг. В конфигурацию устройства также входят сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения, клавиатура с подсветкой, веб-камера, позволяющая записывать видео 720p, пара портов USB-C. Новый MagicBook 14 с процессором Intel Core i5 продается по цене 5 499 юаней (810 долларов). Версия с Intel Core i7 стоит 5 699 юаней (840 долларов). Продажи новинки в Китае стартуют 19 мая.

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