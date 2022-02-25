Официально представлен nubia Z40 Pro Gravity

Nubia Z40 Pro был только что анонсирован в Китае. Он оснащен новым 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX787 с объективом, эквивалентным 35 мм, а его ограниченная версия Gravity — это первый Android-смартфон с магнитной беспроводной зарядкой.

На передней панели расположен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Nubia говорит, что Z40 Pro может достигать яркости 1000 нит. Nubia Z40 Pro работает на новейшем и лучшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и поставляется с тремя объемами оперативной памяти — 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Варианты хранения: четыре 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Всего в сумме получается пять комбинаций.

На задней панели установлены три камеры. Nubia гордится новым датчиком 1/1,3 дюйма 64 дюйма в основной камере и объективом f/1,6 7P с OIS. Датчик снимает 16-мегапиксельные изображения с биннингом 4 к 1 по умолчанию.

Магнитная зарядка широко представлена ​​на промо-страницах nubia Z40 Pro, на самом деле она есть не у всех телефонов. Существует ограниченная версия «Gravity Edition», которая оснащена батареей емкостью 4600 мАч чуть меньше и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу.

Другие версии Z40 Pro поставляются с аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт но без магнитов.

Комментарии и отзывы nubia Z40 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветке…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветкеАвторитетный инсайдер Ice Univerce поделился очередной утечкой по смартфону Samsung Galaxy S22 Ultra – на…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеру…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеруСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 Pro+, официальный релиз которого ожидаетс…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фото…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фотоВ сети появилось первое фото новой версии флагманского смартфона Moto Edge X30, которая отличается от обы…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 Ultra…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 UltraВ сеть утекли изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого сос…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla M…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla MКогда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад: ее телефоны часто облицованы драгоценным…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетпле…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетплеНе так давно стартовали продажи нового смартфона Black Shark 4 Pro, занявший верхние строчки в рейтингах …
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno…
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов RenoOPPO готова запустить серию Reno7 4 февраля. И в преддверии этого дня, в новом пресс-релизе, компания обс…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря…
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor