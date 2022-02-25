Официально представлен nubia Z40 Pro Gravity

Nubia Z40 Pro был только что анонсирован в Китае. Он оснащен новым 64-мегапиксельным датчиком Sony IMX787 с объективом, эквивалентным 35 мм, а его ограниченная версия Gravity — это первый Android-смартфон с магнитной беспроводной зарядкой.

На передней панели расположен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Nubia говорит, что Z40 Pro может достигать яркости 1000 нит. Nubia Z40 Pro работает на новейшем и лучшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и поставляется с тремя объемами оперативной памяти — 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Варианты хранения: четыре 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Всего в сумме получается пять комбинаций.

На задней панели установлены три камеры. Nubia гордится новым датчиком 1/1,3 дюйма 64 дюйма в основной камере и объективом f/1,6 7P с OIS. Датчик снимает 16-мегапиксельные изображения с биннингом 4 к 1 по умолчанию.

Магнитная зарядка широко представлена ​​на промо-страницах nubia Z40 Pro, на самом деле она есть не у всех телефонов. Существует ограниченная версия «Gravity Edition», которая оснащена батареей емкостью 4600 мАч чуть меньше и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу.

Другие версии Z40 Pro поставляются с аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт но без магнитов.