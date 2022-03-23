Официально представлен смартфон Oppo K10

Сегодня Oppo анонсировала смартфон Oppo K10. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 33 Вт.

Oppo K10 оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу есть отверстие для селфи-камеры на 16 Мп. На задней панели находится прямоугольный островок камеры, в котором находится основная камера на 50 МП рядом с двумя модулями на 2 МП для макросъемки и данных о глубине.

Телефон поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить. Программное обеспечение покрыто ColorOS 11.1 на базе Android 11. Вы также получаете боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников. Oppo K10 выпускается в цветах Black Carbon и Blue Flame по цене от 197 долларов за базовую комплектацию 6/128 ГБ.