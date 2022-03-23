Официально представлен смартфон Oppo K10

Сегодня Oppo анонсировала смартфон Oppo K10. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 33 Вт.

Oppo K10 оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу есть отверстие для селфи-камеры на 16 Мп. На задней панели находится прямоугольный островок камеры, в котором находится основная камера на 50 МП рядом с двумя модулями на 2 МП для макросъемки и данных о глубине.

Телефон поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить. Программное обеспечение покрыто ColorOS 11.1 на базе Android 11. Вы также получаете боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников. Oppo K10 выпускается в цветах Black Carbon и Blue Flame по цене от 197 долларов за базовую комплектацию 6/128 ГБ.
Комментарии и отзывы Oppo K10
Pixel 6, Samsung Galaxy S22 и другие устройства на Android 1…
Pixel 6, Samsung Galaxy S22 и другие устройства на Android 1Google Pixel 6, Samsung Galaxy S22 и некоторые другие новые устройства, работающие на Android 12, подверж…
Motorola Moto G Stylus (2022) не получит поддержку 5G…
Motorola Moto G Stylus (2022) не получит поддержку 5GВ сети появились подробности о смартфоне Motorola Moto G Stylus (2022), который еще не был представлен оф…
Samsung Galaxy A73 5G показали на рендере…
Samsung Galaxy A73 5G показали на рендереАвторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественное изображение передней панели смартфона Samsung G…
Технология улучшения зрения OPPO для дальтоников улучшает ра…
Технология улучшения зрения OPPO для дальтоников улучшает раЛи Ситонг, менеджер по продуктам в OPPO продемонстрировал технологию определения цветового зрения компани…
Samsung Galaxy XCover Pro 2 засветился в бенчмарке…
Samsung Galaxy XCover Pro 2 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy XCover Pro…
Выпущен Honor 60 Pro в новой расцветке …
Выпущен Honor 60 Pro в новой расцветке В декабре 2021 года компания Honor представила в Китае смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro. Телефон был дос…
Представлены смартфоны Nokia C21 и C21 Plus…
Представлены смартфоны Nokia C21 и C21 PlusHMD представила свой первый телефон Nokia C-серии в 2020 году, и за короткое время, доступные телефоны An…
Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 Ultra…
Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 UltraOnePlus недавно представила OnePlus 10 Pro в Китае, а глобальный запуск еще не начался. Но уже ходят слух…
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor