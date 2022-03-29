Официально представлен смартфон Redmi 10A

Redmi 10A был выпущен как новейший доступный телефон в серии Redmi 10. Новый телефон Redmi является преемником Redmi 9A, выпущенного еще в 2020 году.

Redmi 10A оснащен 6,53-дюймовым дисплеем HD + (720x1600 пикселей) с соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 400 нит. Дисплей также имеет каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Под капотом у Redmi 10A находится восьмиядерный процессор MediaTek Helio G25 SoC, а также 6 ГБ оперативной памяти. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Камера также оснащена AI Camera 5.0 от Xiaomi, которая обеспечивает распознавание до 27 сцен. Redmi 10A имеет до 128 ГБ встроенной памяти, которая поддерживает расширение с помощью карты microSD (до 512 ГБ). Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, Micro-USB и разъем для наушников 3,5 мм. Redmi 10A доступен в цветах Shadow Black, Smoke Blue и Moonlight Silver.
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