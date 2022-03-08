Официально представлен смартфон Samsung Galaxy F23 5G

Официально представлен смартфон Samsung Galaxy F23 5G. Он является преемником Galaxy F22 с лучшим экраном и более быстрым чипсетом.

Samsung Galaxy F23 5G оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ по сравнению с разрешением 90 Гц и 720p+ на F22. Он поставляется с защитой Gorilla Glass 5, которая является первой для серии Galaxy F. В каплевидном вырезе установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2. Сзади расположены еще три камеры — основная 50-мегапиксельная f/1,8, сверхширокоугольная 8-мегапиксельная f/2,2 с углом обзора 123 градуса и макромодуль 2-мегапиксельная f/2,2.

Samsung Galaxy F23 5G оснащен чипсетом Snapdragon 750G, построенным на 8-нм техпроцессе, и является одним из ключевых улучшений по сравнению с 12-нм Mediatek Helio G80 F22. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ или 6 ГБ, а встроенной памяти — 128 ГБ. Galaxy F23 5G имеет специальный слот для микро SD рядом с двумя слотами для SIM-карт. Телефон работает под управлением Android 12 с One UI 4.1 и поддерживает Samsung Pay. Он поддерживает Bluetooth 5.0, NFC и имеет порт USB-C, но не имеет аудиоразъема 3,5 мм.

Samsung Galaxy F23 5G поставляется без зарядного устройства в розничной упаковке, что делает его первым не флагманским устройством от Samsung, поставляемым без адаптера. Samsung предлагает Galaxy F23 в цветах Aqua Blue и Forest Green.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F23 5G
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