Официально представлен смартфон Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi представила сегодня новый флагманский продукт Mi MIX 3. Презентация состоялась в дворцовом комплексе «Запретный город» - одной из важнейших исторических достопримечательностей Китая. Продолжая линейку Mi MIX, удостоенную престижных наград, Mi MIX 3 сочетает в себе технологии и искусство.

Новое устройство, выполненное в виде инновационного магнитного слайдера, получило премиальный керамический корпус, доступный в трех цветах. В комплект каждого смартфона входит 10-ваттное беспроводное зарядное устройство.

Также во время презентации компания сообщила, что к концу октября поставки смартфонов Xiaomi превысят 100 миллионов единиц. Таким образом, годовой план отгрузки 2018 года будет завершен на два месяца раньше запланированного срока.