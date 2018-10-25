Официально представлен смартфон Xiaomi Mi MIX 3

2018-10-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi MIX 3; [101]
Xiaomi представила сегодня новый флагманский продукт Mi MIX 3. Презентация состоялась в дворцовом комплексе «Запретный город» - одной из важнейших исторических достопримечательностей Китая. Продолжая линейку Mi MIX, удостоенную престижных наград, Mi MIX 3 сочетает в себе технологии и искусство.

Новое устройство, выполненное в виде инновационного магнитного слайдера, получило премиальный керамический корпус, доступный в трех цветах. В комплект каждого смартфона входит 10-ваттное беспроводное зарядное устройство.

Также во время презентации компания сообщила, что к концу октября поставки смартфонов Xiaomi превысят 100 миллионов единиц. Таким образом, годовой план отгрузки 2018 года будет завершен на два месяца раньше запланированного срока.


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