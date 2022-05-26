Официально представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T Pro, Pro+ и Note 11 SE

Серия Redmi Note 11 от Xiaomi пополнилась тремя новыми устройствами. Redmi Note 11T Pro и Pro+ имеют одинаковые основные характеристики и внешний вид с 6,6-дюймовыми дисплеями с переменной частотой обновления, чипсетами MediaTek Dimensity 8100 и 64-мегапиксельными основными камерами сзади. Pro + получает более быструю зарядку 120 Вт и меньшую батарею емкостью 4400 мАч, а также до 512 ГБ памяти. Redmi Note 11SE — это вариант среднего уровня с дисплеем 90 Гц и чипсетом Dimenisty 700. Оба телефона 11T Pro оснащены плоскими 6,6-дюймовыми ЖК-панелями IPS с разрешением FHD+ (2460x1080 пикселей) и переменной частотой обновления 144 Гц, которая может переключаться до 30 Гц для экономии заряда батареи.

16-мегапиксельная селфи-камера спрятана в центральном вырезе вверху, а сзади находится 64-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GW1 (размер 1/1,72 дюйма и 1,6 мкм пикселей), а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макро-камера.

Оба телефона Note 11T Pro оснащены чипсетами MediaTek Dimensity 8100 с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 8 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом 256/512 ГБ. Оба телефона загружают MIUI 13 поверх Android 12. Основное различие между двумя телефонами сводится к емкости аккумулятора и скорости зарядки. Note 11T Pro оснащен более крупной двухэлементной батареей емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, а Pro + оснащен двойной батареей емкостью 4400 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт.

Xiaomi обещает полную зарядку от 0 до 100% за 19 минут на Pro +, а также получает чип Xiaomi Surge P1, который контролирует температуру зарядки. Оба телефона имеют класс защиты IP53 и оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев. Redmi Note 11T Pro и Pro+ выпускаются в цветах Atomic Silver, Time Blue и Midnight Black. Xiaomi также предлагает ограниченную серию модели Astro Boy на базе Note 11T Pro+, на задней панели телефона которой выгравирован персонаж манги.

Redmi Note 11SE оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено 48-мегапиксельной основной камерой сзади рядом с 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости, а на передней панели расположилась селфи-камера на 8-мегапикселей. MediaTek Dimensity 700 работает в паре с 4/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Программная сторона покрыта MIUI 12 на базе Android 11, а батарея емкостью 5000 мАч заряжается со скоростью 18 Вт.

Redmi Note 11 SE выпускается в цветах Shadow Black и Space Blue.
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