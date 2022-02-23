Официально представлены смартфоны iQOO 9-серии

Чипсет охлаждается системой жидкостного охлаждения Full Coverage Vapor Chamber Liquid Cooling System, которая, по утверждению компании, снижает температуру поверхности телефона на 4°C и целых 12°C для самого чипсета во время тяжелых игр. Телефон по-прежнему работает под управлением ОС Funtouch вместо OriginOS. Он будет получать обновления ОС в течение двух лет и дополнительный год исправлений безопасности.
Дисплей AMOLED меньше — 6,56 дюйма по сравнению с 6,78 дюйма на китайской модели. Он по-прежнему имеет разрешение 1080p+ и даже сертификацию HDR10+. iQOO 9 поддерживает элементы управления Dual Monster Touch, которые мы видели на iQOO 7 Legend — в основном, дисплей разделен на две зоны, и каждая из них может ощущать силу давления, которое вы оказываете большим пальцем.
Дисплей предлагает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц с интеллектуальным чипом дисплея. Этот чип может снизить частоту кадров в игре, чтобы дать чипсету возможность остыть. Он делает это, вставляя промежуточные кадры для имитации 90 кадров в секунду, в то время как графический процессор обрабатывает только 60 кадров в секунду, на данный момент это поддерживается только в PUBG.
Сам телефон стал чуть меньше — 159,1 х 75,1 х 8,63 мм. К сожалению, это также отразилось на батарее, 4350 мАч по сравнению с 4700 мАч. Хорошей новостью является то, что поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор от 0 до 100% всего за 18 минут. Плохая новость заключается в том, что в этой модели нет беспроводной зарядки.
Основная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор от Sony IMX598, меньший сенсор 1/2,0 дюйма с пикселями 0,8 мкм против 50-мегапиксельной, 1/1,57 дюйма, 1,0 мкм на китайском устройстве. У камеры есть карданная оптическая стабилизация. К нему присоединяются 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (120°) и 13-мегапиксельная портретная камера с двукратным оптическим увеличением (50 мм). Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера.
iQOO 9 доступен в трех цветовых вариантах: Alpha, Phoenix и Legend, последняя из которых украшена логотипом BMW M Motorsport с культовой тройной полосой.
iQOO 9 SE - тоже новая модель, но на самом деле его аппаратное обеспечение совпадает с iQOO Neo5 S. Этот телефон оснащен чипсетом Snapdragon 888 и имеет те же конфигурации памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, что и iQOO 9.
Он также имеет 6,62-дюймовую панель AMOLED с разрешением 1080p+. Смартфон управляется интеллектуальным чипом дисплея и предлагает частоту обновления 120 Гц плюс частоту дискретизации касания 300 Гц. Он также имеет больший дисплей, чем ванильная модель, 6,62-дюймовую панель AMOLED с разрешением 1080p+. iQOO 9 и 9 SE имеют сканеры отпечатков пальцев на дисплее.
Он использует тот же 48-мегапиксельный датчик IMX598, но с менее мощной системой OIS. 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (120°) есть на борту, портретной камеры нет. Кстати, эти сверхширокие модули могут снимать макро на расстоянии всего 2,5 см.
Помимо смартфонов, iQOO также анонсировала iQOO GamePad. Он совместим с серией iQOO 9 и подключается к телефонам через Bluetooth. GamePad в настоящее время поддерживает Free Fire, Battlegrounds Mobile India (BGMI) и Call of Duty Mobile, но в дальнейшем компания планирует расширить список игр.