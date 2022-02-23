Официально представлены смартфоны iQOO 9-серии

Сегодня iQOO представила три модели 9-й серии для мировой арены. Есть некоторое совпадение с моделями, уже доступными в Китае, например, iQOO 9 Pro идентичен модели в Китае. Однако iQOO 9 совершенно новый. iQOO 9 поставляется с другим чипсетом, экраном, камерой и батареей. В принципе, кроме названия, глобальный iQOO 9 совершенно не похож на китайскую версию. Телефон теперь оснащен процессором Snapdragon 888+, а не новым 8 Gen 1. Он поставляется с двумя конфигурациями памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ варианта 512 ГБ нет. Обратите внимание, что функция расширенной оперативной памяти 2.0 может использовать хранилище UFS 3.1 для добавления виртуальной оперативной памяти.

Чипсет охлаждается системой жидкостного охлаждения Full Coverage Vapor Chamber Liquid Cooling System, которая, по утверждению компании, снижает температуру поверхности телефона на 4°C и целых 12°C для самого чипсета во время тяжелых игр. Телефон по-прежнему работает под управлением ОС Funtouch вместо OriginOS. Он будет получать обновления ОС в течение двух лет и дополнительный год исправлений безопасности.

Дисплей AMOLED меньше — 6,56 дюйма по сравнению с 6,78 дюйма на китайской модели. Он по-прежнему имеет разрешение 1080p+ и даже сертификацию HDR10+. iQOO 9 поддерживает элементы управления Dual Monster Touch, которые мы видели на iQOO 7 Legend — в основном, дисплей разделен на две зоны, и каждая из них может ощущать силу давления, которое вы оказываете большим пальцем.

Дисплей предлагает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц с интеллектуальным чипом дисплея. Этот чип может снизить частоту кадров в игре, чтобы дать чипсету возможность остыть. Он делает это, вставляя промежуточные кадры для имитации 90 кадров в секунду, в то время как графический процессор обрабатывает только 60 кадров в секунду, на данный момент это поддерживается только в PUBG.

Сам телефон стал чуть меньше — 159,1 х 75,1 х 8,63 мм. К сожалению, это также отразилось на батарее, 4350 мАч по сравнению с 4700 мАч. Хорошей новостью является то, что поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор от 0 до 100% всего за 18 минут. Плохая новость заключается в том, что в этой модели нет беспроводной зарядки.

Основная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор от Sony IMX598, меньший сенсор 1/2,0 дюйма с пикселями 0,8 мкм против 50-мегапиксельной, 1/1,57 дюйма, 1,0 мкм на китайском устройстве. У камеры есть карданная оптическая стабилизация. К нему присоединяются 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (120°) и 13-мегапиксельная портретная камера с двукратным оптическим увеличением (50 мм). Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

iQOO 9 доступен в трех цветовых вариантах: Alpha, Phoenix и Legend, последняя из которых украшена логотипом BMW M Motorsport с культовой тройной полосой.

iQOO 9 SE - тоже новая модель, но на самом деле его аппаратное обеспечение совпадает с iQOO Neo5 S. Этот телефон оснащен чипсетом Snapdragon 888 и имеет те же конфигурации памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, что и iQOO 9.

Он также имеет 6,62-дюймовую панель AMOLED с разрешением 1080p+. Смартфон управляется интеллектуальным чипом дисплея и предлагает частоту обновления 120 Гц плюс частоту дискретизации касания 300 Гц. Он также имеет больший дисплей, чем ванильная модель, 6,62-дюймовую панель AMOLED с разрешением 1080p+. iQOO 9 и 9 SE имеют сканеры отпечатков пальцев на дисплее.

Он использует тот же 48-мегапиксельный датчик IMX598, но с менее мощной системой OIS. 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (120°) есть на борту, портретной камеры нет. Кстати, эти сверхширокие модули могут снимать макро на расстоянии всего 2,5 см.

Помимо смартфонов, iQOO также анонсировала iQOO GamePad. Он совместим с серией iQOO 9 и подключается к телефонам через Bluetooth. GamePad в настоящее время поддерживает Free Fire, Battlegrounds Mobile India (BGMI) и Call of Duty Mobile, но в дальнейшем компания планирует расширить список игр.

Комментарии и отзывы iQOO 9
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