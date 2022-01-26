Официально представлены смартфоны линейки Redmi Note 11

Сегодня официально представлена линейка смартфонов Redmi Note 11. В их состав входят Redmi Note 11 и Note 11S. В то время как Pro версия имеет большие амбиции, Redmi Note 11 и Note 11S попытаются завоевать ваше сердце, будучи меньше, легче и дешевле. Тем не менее, они имеют некоторые общие черты с версией Pro.

С 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем эти два смартфона стали на несколько миллиметров короче и уже, а также на 20 грамм легче. Они по-прежнему имеют разрешение 1080p+ (20:9) и высокую частоту обновления 90 Гц. Частота дискретизации касания вдвое больше (180 Гц), и Xiaomi удалось повысить типичную яркость до 700 нит по сравнению с 450 нит.

Redmi Note 11S получает 108-мегапиксельный ISOCELL HM2, что и Pro версия, — датчик 1/1,53 дюйма с пикселями 0,7 мкм и биннингом 9-в-1. Это значительный скачок по сравнению с 64-мегапиксельным сенсором 1/1,97 дюйма в Redmi 10S. Версия Note 11 получает сенсор на 50 МП. Оба смартфона оснащены сверхширокоугольной камерой 118° с 8-мегапиксельным датчиком, 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Redmi Note 11 S работает на процессоре Helio G96, а Redmi Note 11 оснащен процессором Snapdragon 680. G96 изготовлен по старому 12-нм техпроцессу, но имеет относительно новые ядра Cortex-A76. Вместо производительности Snapdragon нацелен на эффективность — он изготовлен по современному 6-нм техпроцессу. Оба телефона имеют боковые сканеры отпечатков пальцев, а также могут использовать свои передние камеры для биометрической разблокировки. У них есть ИК-передатчики и NFC, а также два динамика и разъемы для наушников 3,5 мм.

Redmi Note 11 и 11S питаются от аккумуляторов емкостью 5000 мАч, такой же емкости, как и у прошлогодних моделей. Однако Xiaomi удалось оптимизировать быструю зарядку мощностью 33 Вт, так что теперь 100% достигается за 58 минут.

Redmi Note 11 и Note 11S станут доступны в конце этого месяца в рамках ограниченной сделки «ранняя пташка», а широкая доступность появится в следующем месяце. Redmi Note 11 будет стоить от 180 долларов за модель 4/64 ГБ и до 230 долларов за топовую модель 6/128 ГБ. Redmi Note 11S будет стоить от 250 долларов (6/64 ГБ) и до 300 долларов (8/128 ГБ).

Комментарии и отзывы Redmi Note 11
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