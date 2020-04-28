Официально презентован смартфон LG Velvet с поддержкой 5G

Сегодня компания LG анонсировала на 10 дней раньше положенного срока свой новый смартфон LG Velvet в интересном дизайне и с хорошими характеристиками. Новинку оснастили 6,8-дюймовым Cinema FullVision OLED дисплеем разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной тройной камерой на 48,8 и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, разъёмами USB-C и 3,5-мм, батареей на 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной и 10-ваттной беспроводной зарядки.

Из интересных функций камеры, можно отметить Voice Out Focus, которая позволяет удалять нежелательный звук во время захвата видео, также функция записи ASMR позволяет улучшить чувствительность двух высокопроизводительных микрофонов. Кроме этого, аппарат LG Velvet может поддерживать аксессуары LG Dual Screen и Stylus Pen. Их можно будет приобрести отдельно. Продажи новинки стартуют 15 мая.