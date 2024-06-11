Официально: realme GT6 получит процессор Snapdragon 8s Gen 3

Компания realme опубликовала несколько тизеров, раскрывающих некоторые особенности смартфона realme GT6. Его официальная презентация состоится уже 20 июня.
Итак, аппарат оснастят новенькой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 1,65 миллиона баллов, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 9-слойной системой охлаждения площадью 10014 мм², двухъячеечной батареей ёмкостью 5500 мАч, комплектным адаптером питания SUPERVOOC мощностью 120 Вт, экраном с максимальной яркостью 6000 нит и стеклянной тыльной панелью.