Официально: смартфон Honor Flip выйдет в этом году

Руководитель компании Honor подтвердил информацию о разработке складного смартфона Honor Flip, релиз которого состоится уже в этом году. Характеристики устройства не раскрываются, но источники сообщают об аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч, что для раскладушек является очень высоким показателем.

Неделю назад компания Huawei представила складной смартфон Pocket 2, который уже завтра появится в китайской продаже по цене от 1045 долларов. Новинку оснастили 6,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2690:1136 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, вспомогательным круглым дисплеем, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 8-Мп (3-кратный оптический зум и оптиченская стабилизация), батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно, фирменной ОС HarmonyOS 4 «из коробки», корпусом массой 199 грамм и толщиной 7,35 мм, защитой в соответствии со степенью IPX8 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.