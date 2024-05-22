Официально: смартфон Vivo S19 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что смартфоны Vivo S19 и S19 Pro будут официально представлены в Китае уже 30 мая. Базовой модели приписывают наличие новенькой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 80-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 50 Мп и основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора GNJ размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения.

Vivo S19 Pro будет отличаться процессором Qualcomm Dimensity 9200+, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и камерой на основе 50-Мп датчика Sony IMX921.
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