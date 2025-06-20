Официально: ультратонкий HONOR Magic V5 выйдет 5 июля

Компания HONOR объявила, что официальный релиз складного смартфона Magic V5 состоится 2 июля. Производитель также опубликовал несколько изображений грядущей новинки. Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что другая складная модель Vivo X Fold 5 получит самый тонкий корпус среди складных смартфонов. Однако лидерство продлится только одну неделю – с 25 июня (день выхода) до 2 июля, когда представят уже HONOR Magic V5. Он сможет похвастаться толщиной менее 8,93 мм (в сложенном состоянии) и массой 219 граммов. И это будет новым рекордом. При этом в новинке от Honor будет использоваться топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а смартфоне Honor – менее производительный процессор Snapdragon 8 Gen 3.