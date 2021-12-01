Официально выпущен Coolpad COOL 20 Pro

Coolpad официально выпустил Coolpad COOL 20 Pro в Китае. Как следует из названия, последний смартфон от компании - это «профессиональная» версия существующего Coolpad COOL 20, выпущенного ранее в этом году.

Coolpad COOL 20 Pro имеет плоский корпус и дисплей с выемкой в ​​виде капли. Его размеры 162,8 x 74,8 x 8,3 мм, вес 193 и он доступен в пяти цветах: черный, белый, синий, золотой и звездное небо, с задней панелью из матового стекла.

В телефоне установлена ​​6,58-дюймовая ЖК-панель с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и имеет 2048 уровней затемнения.

Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 900 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Он работает под управлением COOLOS 2.0 с файловой системой EROFS, разработанной Huawei, а также поддерживает до 5 ГБ виртуальной памяти. Что касается оптики, на задней панели телефона находится тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП, сверхширокого блока на 8 МП и датчика макросъемки на 2 МП. На передней панели есть 8-мегапиксельная камера.