Официальное обновление Android 12 для Samsung Galaxy S20 не за горами

One UI 4.0 от Samsung на базе Android 12 был впервые представлен 15 ноября и постепенно внедряется на новые устройства. К ним относятся их последние флагманы, такие как серия Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, в то время как более старые поколения все еще находятся в стадии бета- тестирования. Однако это может скоро измениться.

Согласно форуму корейского сообщества Samsung программы One UI Beta, когда его спросили о следующем этапе бета-тестирования для устройств серии Galaxy S20, менеджер по бета-операциям заявил, что они готовятся к выпуску официальной версии и следовательно, не имеют планов относительно дополнительных бета-версий.

Подтверждение стало хорошей новостью для владельцев серии Samsung Galaxy S20. Похоже, что компания планирует предоставить своим клиентам обновление One UI 4.0 где-то в январе. Однако менеджер Samsung Beta Operations Manager не предоставил точную дату. Согласно предыдущим сообщениям, Samsung выпустит One UI 4 для Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE в январе 2022 года.
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