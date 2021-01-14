Офисный неттоп ASUS Mini PC PB61V получил до 64 ГБ ОЗУ

Компания ASUS представила неттоп Mini PC PB61V, который ориентирован на использование в офисе. Новинка характеризуется корпусом с размерами 175:175:42 мм, процессорами Intel Comet Lake (Core i5-10500 с частотами 3,1–4,5 ГГц и Core i7-10700 (2,9–4,8 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 x4 объемом до 1 ТБ и 2,5-дюймовым жёстким диском той же ёмкости, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевым Ethernet-контроллером, разъемами USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C, набором аудиогнёзд, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и дополнительным DisplayPort 1.2 в некоторых конфигурациях, по одному HDMI или D-Sub, а также предустановленной ОС Windows 10 Home. Масса неттопа составляет 1,3 кг.