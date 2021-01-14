Офисный неттоп ASUS Mini PC PB61V получил до 64 ГБ ОЗУ

Компания ASUS представила неттоп Mini PC PB61V, который ориентирован на использование в офисе. Новинка характеризуется корпусом с размерами 175:175:42 мм, процессорами Intel Comet Lake (Core i5-10500 с частотами 3,1–4,5 ГГц и Core i7-10700 (2,9–4,8 ГГц), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, твердотельным накопителем M.2 PCIe 3.0 x4 объемом до 1 ТБ и 2,5-дюймовым жёстким диском той же ёмкости, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевым Ethernet-контроллером, разъемами USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C, набором аудиогнёзд, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2 и дополнительным DisplayPort 1.2 в некоторых конфигурациях, по одному HDMI или D-Sub, а также предустановленной ОС Windows 10 Home. Масса неттопа составляет 1,3 кг.

Комментарии и отзывы ASUS Mini PC PB61V
Обзоры:
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Новости:
Представлен компактный корпус Akasa Turing A50

Компания Akasa готовит к выходу компьютерный корпус Turing A50, который ориентирован на создание компактн...
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом

В начале осени компания Corsair выпустила серию корпусов 4000 типоразмера Midi-Tower, рассчитанных на мат...
Представлен стильный корпус Abkoncore T750G SYNC

Компания Abkoncore представила корпус для ПК T750G SYNC. Корпус представлен в двух версиях T750G SYNC V1 ...
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Лучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USBЛучшая игровая клавиатура 2021 года. Defender Blitz GK-240L RU Rainbow Black USB
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 Co...
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 CoДостаточно часто пользователи даже не подозревают о существовании некоторых гаджетов, которые существенно...
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный вид...
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видНа прошлой неделе мы проводили детальное тестирование двухканального видеорегистратора DUNOBIL ALPHA DUO,...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR о...
Объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR оКомпания Fujifilm X представила объектив Fujinon XF 10-24mmF4 R OIS WR для беззеркальных камер формата AP...
Для ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming...
Для ASRock Radeon RX 6800 Phantom GamingКомпания ASRock анонсировала еще один вариант серии AMD Radeon RX 6000. Видеокарта Radeon RX 6800 Phantom...
Представлены смарт-телевизоры OPPO TV R1...
Представлены смарт-телевизоры OPPO TV R1Сегодня компания OPPO представила не только флагманский телевизор S1, но и более доступные модели TV R1 с...
Tecno Camon 16 Premier вышел в Индии...
Tecno Camon 16 Premier вышел в ИндииДочерняя компания Transsion Holdings Tecno Mobiles только что запустила Tecno Camon 16 Premier в Индии. Э...
iPhone 12 снимает достаточно плохо...
iPhone 12 снимает достаточно плохоНовые iPhone от Apple в этом году довольно сильно порадовали фанатов долгожданной поддержкой 5G в качеств...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагман...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. ФлагманС середины ноября в России официально стартовали продажи флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi...
Смартфон Honor 10X Lite оценен в 17 тыся...
Смартфон Honor 10X Lite оценен в 17 тысяКомпания Honor поделилась подробностями российского релиза смартфона Honor 10X Lite, который недавно был ...
Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macr...
Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra MacrКомпания Venus Optics представила новую версию полнокадрового макрообъектива Laowa 100mm F2.8 Ultra Macro...
Razer анонсировала ноутбук Blade 15, Bla...
Razer анонсировала ноутбук Blade 15, BlaВыставка CES 2021 уже прошла половину пути, и ноутбуки в 2021 году получат большой эффект графики после о...
Представлен компактный корпус Akasa Turi...
Представлен компактный корпус Akasa TuriКомпания Akasa готовит к выходу компьютерный корпус Turing A50, который ориентирован на создание компактн...
Выбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIMEВыбираем лучший гибридный видеорегистратор 2020 года. CARCAM HYBRID 2 Signature, Neoline X-COP 9300с, Roadgid X8 Gibrid GT и Playme PRIME
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor