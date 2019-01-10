Огромный 4К-монитор HP OMEN X Emperium 65 класса BFGD за $5000

2019-01-10, Автор - Anna; Продукт - HP OMEN X Emperium 65 ; [79]
Компания HP представила игровой монитор топового уровня OMEN X Emperium 65.

Монитор представляет собой панель BFGD, или Big Format Gaming Display. Эта концепция предусматривает создание крупноразмерных мониторов с поддержкой HDR и разрешения 4К, высокими показателями яркости и углов обзора. Кроме того, интегрирован с NVIDIA Shield TV, который обеспечивает потоковое вещание на базе Android-TV.

Панель OMEN X Emperium 65 имеет размер 64,5 дюйма по диагонали. Использована матрица AMVA с разрешением 3840 × 2160 точек. Заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Частота обновления достигает 144 Гц, пиковая яркость — 1000 кд/м2. Новинка обладает временем отклика в 4 мс, типовой контрастностью 4000:1 и углами обзора по горизонтали/вертикали до 178 градусов.

В мониторе реализована технология NVIDIA G-Sync. Имеются адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и сетевой контроллер Gigabit Ethernet. HP Omen X Emperium 65 оснащен довольно мощной аудиосистемой мощностью 120 Вт. С точки зрения подключения это нечто среднее между монитором и телевизором с двумя портами USB 3.0, DisplayPort, тремя портами HDMI 2.0, одним портом HDMI ARC, линейным выходом и цифровым выходом S/PDIF. Чтобы упростить использование портов, белая полоса, которая находится рядом с портами, обеспечивает бесконтактное освещение, которое чувствует вашу руку. Теперь вы можете отказаться от телефона в качестве фонарика, пока вносите изменения в соединение.

Приобрести 4К-монитор HP OMEN X Emperium 65 можно будет по цене в 4999 долларов США и сейчас он находится на этапе предварительного заказа, а отгрузка ожидается в феврале 2019 года.

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