Огромный смартфон Huawei Enjoy Max подешевел в два раза в Китае

Гигантский смартфон Huawei Enjoy Max упал в цене больше, чем вдвое на китайском рынке. Конфигурация памяти 4/128 ГБ памяти стоит теперь $139, вместо начальных $286. Гаджет оснастили 7,12-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2244:1080 пикселей), который занимает 90% лицевой панели, двойной основной камерой на 16+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также внушительным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Аппарат доступен в трех расцветках: Magic Night Black, Sky White и Amber Brown.