Охлаждение be quiet! поддерживает новый сокет АМ5

Совсем недавно компания AMD официально отправила в продажу свои процессоры линейки Ryzen 7000, которые поставляются на сокете АМ5 — это одно из важнейших нововведений для производителя за многие годы. Правда, у многих пользователей возникли вопросы относительно систем охлаждения, которые ими уже куплены — будут ли они поддерживать новый сокет или нужно отправляться в магазин за новинкой. Представители компании be quiet! заявили, что никаких проблем с AM5 нет — все системы охлаждения, которые были совместимы с AM4, имеют полную совместимость с сокетом АМ5, так что владельцам систем от данного производителя переживать просто не о чём. И это на самом деле очень важный момент, так как пользователям не придётся покупать дополнительные крепления или ждать, пока производитель их пришлёт бесплатно.

Кроме того, если у вас стоял выбор башни или системы жидкостного охлаждения, то стоит прямо сейчас посмотреть на те модели, которые be quiet! рекомендует для установки на сокет АМ5. На текущий момент список поддерживаемых систем состоит из огромного перечня моделей:Dark Rock Pro 4Dark Rock 4Dark Rock TF 2Dark Rock SlimShadow Rock 3Shadow Rock Slim 2Shadow Rock LPPure Rock 2 FXPure Rock 2Pure Rock Slim 2Silent Loop 2Pure Loop 2 FXPure LoopСоответственно, для базовых версий новой линейки можно взять более простую систему охлаждения, тогда как у топовых процессоров энергопотребление просто безумное — там придётся приобретать что-то более производительное.