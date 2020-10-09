Оказывается, Samsung Galaxy A42 5G получил дисплей HD+

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A42 5G ещё в начале сентября, но подробные характеристики были объявлены только сегодня. Итак, аппарат оснастили 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD+, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, корпусом размерами 75,9:164,4:8,6 мм и массой 190 граммов. Цена смартфона составит 360 евро.