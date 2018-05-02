Olloclip показали линзы для iPhone X

Компания Olloclip представила набор объективов для смартфона iPhone X. Производитель продемонстрировал несколько вариантов сразу для всех типов фотографии — рыбий глаз, телеобъектив, зум-объектив и так далее. Вы можете взять смартфон в руки, добавить вот такую линзу и получить необходимый эффект. Для многих пользователей это крутое решение, так как таскать с собой зеркальный фотоаппарат в путешествия не всегда удобно, а вот взять в карман смартфон вы всегда сможете. Осталось добавить клипсу с объективом и получается отличное качество фотографий, о котором вы ранее даже и мечтать не могли. Думаю, это многим фанатам мобильной фотографии будет по душе, особенно если у вас есть лишние сто баксов на покупку такого комплекта. Будем ждать стоимость для России, если производитель вообще планирует такие поставки.