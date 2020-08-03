OnLeaks раскрыл дизайн Huawei Mate 40 Pro

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Onleaks) опубликовал качественные рендеры флагманских смартфонов Huawei Mate 40, которые еще не были представлены официально. Отмечается, что старшая модель Mate 40 Pro получит 6,7-дюймовый дисплей-водопад с двойной фронтальной камерой, врезанной в левый угол, подэкранный дактилоскоп, физические клавиши для регулировки громкости, которых не было в прошлом поколении, крупный блок тыльной камеры с четырьмя модулями (один из них телефото) и корпус с габаритами 162,8:75,5:9 мм без учета выступа камеры. Официальная презентация смартфонов Huawei Mate 40 состоится этой осенью.