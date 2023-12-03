OnePlus 10 Pro обновили до Oxygen OS 14 на Android 14

Компания OnePlus выпустила стабильную версию фирменной оболочки Oxygen OS 14 на базе операционной системы Android 14 для смартфона OnePlus 10 Pro. Пока апдейт доступен для пользователей из Индии, но в скором времени распространится и в другие регионы.

Напомним, что OnePlus 10 Pro оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно.