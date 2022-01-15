OnePlus 10 Pro показали на живых фото

В сети появилась подборка качественных фотографий флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, который был представлен несколько дней назад. Отметим матовую шершавую заднюю панель, которая была свойственна первым смартфонам OnePlus. Напомним, что OnePlus 10 Pro уже появился в китайской продаже по цене от 740 долларов, где сразу же стал бестселлером. Китайский магазин Giztop уже принимает заказы на версию OnePlus 10 Pro с предустановленными приложениями и сервисами Google Mobile Service (GMS), магазином приложений Google Play и последующими обновлениями. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 900 долларов. Отгрузки должны стартовать в ближайшее время.