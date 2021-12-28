OnePlus 10 Pro представят 4 января

Совсем недавно основатель китайской компании OnePlus объявил, что OnePlus 10 Pro обязательно выйдет на рынки в январе следующего года. Однако на самом деле у нас не было ничего относительно конкретной даты, так как производитель не горит желанием заявлять что-то официально. Но согласно обнаруженному китайским ритейлером списку, флагман производителя будет доступен для предварительного заказа 4 января. Кстати, это та же дата, когда мы ожидаем официальной презентации другого смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Впрочем, точно сказать о том, когда именно смартфон будет представлен, пока что проблематично. Но пока ожидается, что Oneplus 10 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с ультрасовременной частотой обновления 120 Гц для максимально плавного игрового процесса.

Что касается процессора, то в телефоне будет использоваться новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. OnePlus 10 Pro — один из первых смартфонов, который получит данный процессор. Единственные две другие компании, которые дошли до чипа первыми, — это Realme и Motorola. Время автономной работы OnePlus 10 Pro также внушительное — всё благодаря изрядной батарее емкостью 5000 мАч с поддержкой скоростной проводной зарядки 80 Вт. И, наконец, система основной камеры должна включать 48-мегапиксельный основной датчик в сочетании с 32-мегапиксельной селфи-камерой с отверстием в крайнем левом углу дисплея. Про стоимость смартфона, естественно, информации никакой нет.
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