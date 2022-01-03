OnePlus 10 Pro засветился на живом видео

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин поделился первым живым видео, на котором изображен еще не представленный официально смартфон OnePlus 10 Pro. Судя по всему, перед нами официальные макеты от OnePlus, выставленные в магазине. Под одним из них написано OnePlus 9 Pro, но это обычная ошибка.

Смартфону прочат 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, фирменную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги. Официальный релиз смартфонов линейки OnePlus 10 запланирован на 4 января.