OnePlus 10R готовится к глобальному запуску

Компания OnePlus представила OnePlus 10R в Индии, а значит вскоре мы увидим запуск смартфона для мирового рынка. OnePlus 10R такой же, как OnePlus Ace , который был запущен в Китае на прошлой неделе, за исключением нескольких функций, недоступных в индийской версии. Он оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, дисплей поддерживает частоту дискретизации сенсорного экрана 360 Гц и частоту дискретизации игрового сенсорного экрана 720 Гц. OnePlus 10R может похвастаться высокой частотой кадров в игре благодаря сертифицированному механизму стабилизации HyperBoost.

Смартфон использует платформу MediaTek Dimensity 8100-MAX, предлагает конфигурации с 8 ГБ + 128 ГБ, 12 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Тройная камера OnePlus 10R имеет основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамеру на 2 МП. Фронтальная камера представляет собой 16 МП объектив. OnePlus 10R работает под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 150 Вт через USB-C.