OnePlus 10RT получит 50-Мп тройную камеру

Сетевые источники сообщают, что в этом месяце будет представлен не только смартфон OnePlus 10T с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,7-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем, но и модель OnePlus 10RT. Ей приписывают наличие AMOLED-экрана неизвестной диагонали с кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеры разрешением 16 Мп (у OnePlus 10T будет 32-Мп камера), тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, черную и зеленую расцветки, а также предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12. Ориентировочная цена смартфона не сообщается, но, скорее всего, она окажется ниже, чем у OnePlus 10T.

Три телефона LG получат Android 12 во втором квартале 2022 г…
OnePlus Nord 2T 5G будет представлен 19 мая…
OnePlus Nord 2T 5G станет официальным 19 мая в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени. Эта инфор…
Samsung Galaxy A23 и серия Galaxy Note 10 получают обновлени…
Смартфоны Samsung серии Galaxy A23 и Galaxy Note 10 получают обновления безопасности за май 2022 года. Об…
Honor Play6T получил 8 ГБ оперативной памяти…
Компания Honor представила недорогой смартфон Honor Play6T, который поступит в китайскую продажу 15 апрел…
Производство дисплеев BOE OLED для iPhone 13 остановлено…
Согласно новому отчету, производство OLED-экранов для iPhone 13 компанией BOE было остановлено с февраля.…
Google Pixel 6a может иметь более слабые характеристики, чем…
Ожидается, что Google выпустит на рынок свой бюджетный смартфон серии Pixel следующего поколения. Наряду …
Представлен Redmi Note 10T…
Xiaomi представила специальную версию смартфона Redmi Note 10 с защитой по стандарту IP68. …
Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8 Gen 1 Plus…
Компания Qualcomm официально подтвердила, по крайней мере, через свои социальные сети, что в эту пятницу,…
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor