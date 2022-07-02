OnePlus 10RT получит 50-Мп тройную камеру

Сетевые источники сообщают, что в этом месяце будет представлен не только смартфон OnePlus 10T с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,7-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем, но и модель OnePlus 10RT. Ей приписывают наличие AMOLED-экрана неизвестной диагонали с кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеры разрешением 16 Мп (у OnePlus 10T будет 32-Мп камера), тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, черную и зеленую расцветки, а также предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12. Ориентировочная цена смартфона не сообщается, но, скорее всего, она окажется ниже, чем у OnePlus 10T.