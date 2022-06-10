OnePlus 10T 5G получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Сетевые инсайдеры раскрыли некоторые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 10T 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству с кодовым наименованием Ovaltine получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку 150-Вт проводной зарядки и предустановленную оболочку OxygenOS на базе ОС Android 12.

Смартфон iQOO Neo 6 SE оценен в 300 долларов…
Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo 6 SE, которая в числе прочего получила производите…
Просочившиеся изображения OnePlus Nord 2T демонстрируют стра…
Ожидается, что OnePlus Nord 2T станет обновленной версией Nord 2. Сообщается, что разрешение камер остану…
Samsung Galaxy M31s получает обновление One UI 4.1 на базе A…
Samsung Galaxy M31s получает обновление One UI 4.1 на базе Android 12. Этот смартфон был первоначально вы…
Изображение Sony Xperia 1 IV подтверждает отсутствие кнопки …
Sony только что объявила о событии 11 мая, на котором будет представлен следующий флагманский телефон Xpe…
Анонсирован Oppo A57 4G с процессором Helio G35 и более быст…
В апреле компания Oppo представила смартфон A57 с процессором Dimensity 810 и 5G-подключением, а сегодня …
Oppo K10 на Dimensity 8000 Max оценен в $315 …
Компания Oppo представила смартфон K10, который стал первой моделью на рынке с однокристальной системой M…
Представлен новый телефон Oukitel WP19 с аккумулятором емкос…
Смартфоны каждый год становятся все мощнее, поэтому OEM производители увеличивают емкость аккумулятора, …
ZTE Blade V40 Vita выпущен в Малайзии…
Компания ZTE на мероприятии МWC 2022 анонсировала четырехъядерный смартфон BladeV40, и через три месяца о…
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor