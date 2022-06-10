OnePlus 10T 5G получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Сетевые инсайдеры раскрыли некоторые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 10T 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству с кодовым наименованием Ovaltine получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку 150-Вт проводной зарядки и предустановленную оболочку OxygenOS на базе ОС Android 12.