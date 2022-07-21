OnePlus 10T 5G представят уже 3 августа

Информация о следующем флагмане OnePlus несколько раз просачивалась в сеть за последние пару месяцев, и хотя просочившиеся утечки выявили противоречивую информацию от разных инсайдеров, мы наконец-то получили подтверждение от самой компании. В недавнем сообщении на форумах своего сообщества компания объявила, что 3 августа она проведет мероприятие в Нью-Йорке, и на этом мероприятии будет представлен новый OnePlus 10T 5G. Однако есть еще кое-что. OnePlus также упомянул, что OnePlus 10T 5G будет использовать новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Это означает, что устройство будет лучше, чем OnePlus 10 Pro. Кроме того, компания также подтвердила, что она продемонстрирует OxygenOS 13 во время мероприятия, но телефон не будет выпущен с ней, так как фирменная прошивка появится в конце этого года.

Пост также включает приглашение на мероприятие, которое дает нам представление о OnePlus 10T 5G со знакомой отделкой на задней панели, но мы не уверены, действительно ли телефон будет выпущен с этой отделкой — возможно, это какая-то специальная версия или что-то в таком духе. Также стоит отметить, что презентация OnePlus 10T 5G будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте компании и на канале YouTube, и вы можете поприсутствовать на презентации лично, чтобы узнать все детали и получить необходимую информацию в режиме реального времени. К сожалению, пока что информации о стоимости продукта в сети нет — вероятно, она появится немного позже.
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