OnePlus 10T вновь попал в скандал

Не проходит и дня, чтобы мы не видели OnePlus в заголовках. OnePlus 10T был выпущен совсем недавно, и хотя в телефоне было все самое современное оборудование, какое только можно было пожелать, он, к сожалению, не выдержал испытания на изгиб, проведенного никем иным, как JerryRigEverything. Для тех, кому интересно, та же участь постигла OnePlus 10 Pro, который тоже был согнут. Не решив отсиживаться, OnePlus решил прокомментировать ситуацию с OnePLus 10T. Вот что говорит компания. «OnePlus 10T соответствует всем обширным процедурам испытаний OnePlus на долговечность или превосходит их, включая испытание давлением, при котором устройство подвешивается, а вес прикладывается к его центру как спереди, так и сзади», — говорится в сообщении компании Gadgets 360. «OnePlus 10T имеет усовершенствованную инженерную конструкцию и может выдерживать более 45 кг внешней силы в этом тесте в лаборатории OnePlus».

Испытание на прочность, проведенное Заком, показало, что пластиковая рамка телефона легко ломается под возрастающим давлением. Разрыв произошел чуть ниже островка камеры, но над батареями. Телефону удалось продержаться немного дольше, чем OnePlus 10 Pro, но он все же сломался в той же области, что и модель Pro. Тест ясно показывает, что внутренней компоновки телефона было недостаточно, чтобы выдержать этот тип изгиба, а «усовершенствованной инженерной конструкции» было недостаточно, чтобы пройти тест на изгиб. Но в компании не хотят этого признавать.
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