OnePlus 11 Concept показали на рендерах

Компания OnePlus опубликовала изображения смартфона OnePlus 11 Concept, презентация которого состоится в конце месяца на выставке MWC 2023. Судя по рендерам, нас ждет сильно выступающая из корпуса основная камера и светодиодная подсветка. Будут ли компоненты грядущей новинки отличаться от обычного OnePlus 11, пока не сообщается.

Напомним, что оцененный в Европе от 830 евро OnePlus 11 характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.