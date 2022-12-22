OnePlus 11 будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Буквально вчера мы писали о том, что смартфон OnePlus 11 должны представить уже 7 февраля, а сегодня инсайдеры поделились достаточно подробным описанием характеристик данного устройства. Например, поставщики секретной информации заявили, что у этого гаджета имеется достаточно производительный мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, который на текущий момент является самым производительным решением на рынке. Конечно, учитывая, что OnePlus хочет выпустить действительно конкурентоспособный гаджет, компании пришлось использовать лучшие процессоры на рынке — иначе пользователи не захотели бы платить за флагман. Кроме того, компания решила использовать этот чип ещё и из-за того, что у него повышенная энергоэффективность.

Для современных смартфонов это на самом деле очень важный момент, потому что пользователи обращают внимание на время автономной работы того или иного гаджета. И Snapdragon 8 Gen 2 в этом плане лучший на рынке — у него более высокая производительность при достаточно высокой экономии энергии. Также смартфон получит дисплей с диагональю 6,67 дюйма, которая стала буквально золотым стандартом на современном рынке, плюс будет 16 гигабайт оперативной памяти и система сразу из четырёх камер. Это отличная возможность для тех, кто хочет себе Android-смартфон, но почему-то не очень хочет заниматься выбором гаджетов от более крупных компаний вроде Samsung. Ждём официальной презентации и тогда всё будет ясно.