OnePlus 11 показали на пресс-рендере

В сети появился официальный тизер и пресс-рендер смартфона OnePlus 11, который еще не был представлен официально. Отметим новый дизайн тыльной камеры с тремя модулями в одном крупном блоке, «вытекающим» из боковой рамки. Любопытно, что блок камеры будет керамическим, а рамка смартфона – металлической.

Ранее сообщалось, что OnePlus 11 получит флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовый OLED-дисплей, созданный по технологии LTPO, с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройную основную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телефото), селфи-камерой на 32 Мп, поддержку 100-Вт зарядки, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.