OnePlus 11 полностью рассекречен

Авторитетный информатор Эван Блэсс раскрыл подробные характеристики и рендеры флагманского смартфона OnePlus 11, официальный релиз которого ожидается 4 января. Итак, аппарат получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216:1449 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, модулем NFC, «бионический» вибромотор и предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.

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