OnePlus 11 получит 16 ГБ ОЗУ и камеру Hasselblad

Авторитетный инсайдер Макс Джамбор поделился подробностями о смартфоне OnePlus 11 Pro, выход которого ожидается в первом квартале следующего года.

Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 16 ГБ оперативной памяти, основной камеры Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, подэкранного дактилоскопа, поддержки Dolby Atmos, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 13.

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