OnePlus 11 получит 16 ГБ ОЗУ и камеру Hasselblad Авторитетный инсайдер Макс Джамбор поделился подробностями о смартфоне OnePlus 11 Pro, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. Авторитетный инсайдер Макс Джамбор поделился подробностями о смартфоне OnePlus 11 Pro, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 16 ГБ оперативной памяти, основной камеры Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, подэкранного дактилоскопа, поддержки Dolby Atmos, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 13. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 16 ГБ оперативной памяти, основной камеры Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт, подэкранного дактилоскопа, поддержки Dolby Atmos, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 13. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 16:30 . Продукт - OnePlus 11

Motorola представила смартфон Edge 30 Ultra…

После запуска телефона в Китае Motorola пошла дальше и выпустила Motorola Edge 30 Ultra на международном … После запуска телефона в Китае Motorola пошла дальше и выпустила Motorola Edge 30 Ultra на международном …

Смартфоны Redmi Note 12 готовы к выходу …

Вчера руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что новые смартфоны Redmi Note выйдут уже очень ско… Вчера руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что новые смартфоны Redmi Note выйдут уже очень ско…

Смартфон Honor X40 появился в продаже …

Компания Honor выпустила в китайскую продажу смартфон Honor X40, который стоит 215, 245, 285 или 330 долл… Компания Honor выпустила в китайскую продажу смартфон Honor X40, который стоит 215, 245, 285 или 330 долл…

Фиолетовый Samsung Galaxy S22 появился в продаже…

Компания Samsung выпустила в китайскую продажу новую версию смартфона Galaxy S22 в расцветке Bora Purple.… Компания Samsung выпустила в китайскую продажу новую версию смартфона Galaxy S22 в расцветке Bora Purple.…

Смартфон iQOO 9T получил поддержку 120-Вт зарядки …

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 9T, которая появится в продаже 2 августа по ц… Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 9T, которая появится в продаже 2 августа по ц…

Samsung Galaxy S23 получит экран Full HD…

Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Sam… Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Sam…

Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy M53…

Несмотря на невероятную технологичность современных смартфонов даже среднего класса, не говоря уже о боле… Несмотря на невероятную технологичность современных смартфонов даже среднего класса, не говоря уже о боле…