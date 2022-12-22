OnePlus 11 получит экран с разрешением QHD+

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 11, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением QHD+ и подэкранным дактилоскопом, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 4870 мАч, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, фирменным переключателем Alert Slider, толщиной 8,53 мм и массой 205 г.

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