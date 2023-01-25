OnePlus 11R готовится к релизу 7 февраля

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали новый смартфон компании OnePlus, который вскоре компания официально представила на рынке Китая. Правда, тогда оказалось, что устройство OnePlus 11 довольно дорогое и не тянет на доступный гаджет для широкой аудитории потенциальных покупателей — флагманский процессор, топовая камера и дорогие материалы корпуса вынудили производителя вложить немало денег, что вылилось в конечную цену. Теперь же появилась информация от инсайдеров о том, что производитель готовит к релизу ещё и смартфон OnePlus 11R, который будет упрощённой версией флагмана — его должны показать на презентации 7 февраля вместе с глобальной версией флагмана. Проблема лишь в том, что информация может оказаться фейком.

Дело в том, что OnePlus 11 уже представлен на рынке Китая и отлично там продаётся, занимая нишу флагманских смартфонов, которые дешевле iPhone нового поколения, например. Соответственно, если бы у компании был более доступный гаджет, то почему его тоже не выпустить сразу в Китае, аудитория которого предпочитает более доступные гаджеты флагманам за внушительные деньги? Нет никакого смысла держать устройство в тайне, полностью раскрывая при этом характеристики OnePlus 11, который на голову интереснее. Вероятно, на самом деле OnePlus 11R просто не существует и инсайдеры получили недостоверную информацию, либо же устройство ещё разрабатывается и оно не было готово к релизу на момент запуска OnePlus 11 в Китае.