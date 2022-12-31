OnePlus 11R полностью рассекречен

В сети появились подробные характеристики смартфона OnePlus 11R, выход которого ожидается в первой половине этого года. Итак, устройство оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2772:1240 точек) и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766), 12 Мп (сверхширик на Sony IMX563) и 2 Мп (OmniVision OV02b), 16-Мп селфи-камерой, 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, ИК-излучателем, фирменным переключателем Alert Slider, пластиковой боковой рамкой и ОС Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1 «из коробки».