OnePlus 11R полностью рассекречен

В сети появились подробные характеристики смартфона OnePlus 11R, выход которого ожидается в первой половине этого года. Итак, устройство оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2772:1240 точек) и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766), 12 Мп (сверхширик на Sony IMX563) и 2 Мп (OmniVision OV02b), 16-Мп селфи-камерой, 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, ИК-излучателем, фирменным переключателем Alert Slider, пластиковой боковой рамкой и ОС Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1 «из коробки».

Poco X5 может первым получить прошивку MIUI 14…
Еще не представленный официально смартфон Poco X5 был обнаружен в базах данных сразу двух регуляторов: FC…
Apple снизит цену на iPhone 15…
Поставщики секретной информации сегодня порадовали нас достаточно интересными новостями, которые поднимут…
OnePlus 11 представят 7 февраля…
На протяжении достаточно длительного времени по сети гуляли различные слухи относительно смартфона OnePlu…
Представлен смартфон Vivo Y52 (2022)…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y52 (2022), которая работает под управлением …
Смартфон Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham оценен в 900 евро…
Компания Xiaomi объявила о выходе специального издания смартфона Xiaomi 12T Pro, созданного в сотрудничес…
Samsung Galaxy S22 обновили до One UI 5 Beta 5…
Компания Samsung выпустила пятую бета-версию прошивки One UI 5 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy …
Смартфон Oukitel WP21 появился в продаже со скидкой …
Компания Oukitel дала старт представленному недавно смартфону WP21, который можно приобрести на Aliexpres…
Складной iPhone выйдет через 3 года…
На текущий момент у всех крупных производителей смартфонов есть складные устройства, которые в ближайшем …
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor