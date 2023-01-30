OnePlus 11R получит крайне производительный процессор

Некоторое время назад инсайдеры начали достаточно активно сливать информацию о смартфоне OnePlus 11, который является свежим флагманом компании и уже совсем скоро, 7 февраля, гаджет должен отправиться в продажу. При этом устройство официально поступило в продажу в Китае несколько недель назад, так что в целом пользователи при желании и наличии переводчика с китайского на русский могут прочитать обзоры локальных журналистов и понять, насколько хорош собой OnePlus 11. Однако вскоре после этого появились данные о смартфоне OnePlus 11R, который многие пользователи ошибочно восприняли как сильно упрощённую версию флагмана, которая поступит со слабым процессором, более простыми камерами, но в свежем дизайне. На деле это не так.

Сегодня появилась весьма надёжная информация о том, что OnePlus 11R будет работать на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, то есть назвать его слабым и упрощённым язык не поворачивается. Ещё пару месяцев назад данный процессор был флагманским и самым производительным мобильным чипом на рынке, а сейчас более свежая версия мощнее Snapdragon 8+ Gen 1 всего на 10-15%. Соответственно, OnePlus готовит второй смартфон к релизу, но он не бюджет бюджетным — просто он немного уступает флагману в плане характеристик, но всё равно остаётся безумно производительным. Вероятно, именно R-версия будет пользоваться большим спросом на рынке, потому что она будет дешевле, но при этом такой же производительной и может даже с той же системой камер.