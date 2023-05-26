OnePlus 12 должны представить уже в этом году

Если все пойдёт по плану, мы увидим релиз смартфона OnePlus 12 уже в конце этого года. Как и прежде, смартфон сначала появится в Китае, а затем в начале 2024 года состоится глобальный релиз. Известный инсайдер, который слил в сеть информацию по данному гаджету, отмечает, что OnePlus 12 находится в стадии разработки, и у нового флагманского смартфона есть вполне неплохое аппаратное обеспечение — 6,7-дюймовый QHD OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основная камера на 50 мегапикселей, широкоугольная камера на 50 мегапикселей и огромная камера с перископическим зумом на 64 мегапикселя. Кроме того, потенциальный покупатель получат ещё и аккумулятор на 5 000 мАч и скорость зарядки 100 Вт.

Инсайдер также упоминает, что OnePlus 12 будет выпущен в декабре в этом году, а основным преимуществом, помимо процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, является именно перископическая камера. В прошлом устройства OnePlus имели весьма посредственные телеобъективы, и, возможно, перископ может наконец-то исправить проблемы, с которыми сталкивались владельцы смартфонов компании. Впрочем, ситуация со столь скорым релизом смартфона всё равно вызывает вопросы, потому что компания только недавно представила предыдущий флагман — выпускать два топовых гаджета за год довольно недальновидно, так как продажи предыдущего флагмана явно будут не сильно высокими. Будем следить за новостями по этому вопросу — всё же такое встречается редко.