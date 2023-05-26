OnePlus 12 должны представить уже в этом году

Если все пойдёт по плану, мы увидим релиз смартфона OnePlus 12 уже в конце этого года. Как и прежде, смартфон сначала появится в Китае, а затем в начале 2024 года состоится глобальный релиз. Известный инсайдер, который слил в сеть информацию по данному гаджету, отмечает, что OnePlus 12 находится в стадии разработки, и у нового флагманского смартфона есть вполне неплохое аппаратное обеспечение — 6,7-дюймовый QHD OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основная камера на 50 мегапикселей, широкоугольная камера на 50 мегапикселей и огромная камера с перископическим зумом на 64 мегапикселя. Кроме того, потенциальный покупатель получат ещё и аккумулятор на 5 000 мАч и скорость зарядки 100 Вт.

Инсайдер также упоминает, что OnePlus 12 будет выпущен в декабре в этом году, а основным преимуществом, помимо процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, является именно перископическая камера. В прошлом устройства OnePlus имели весьма посредственные телеобъективы, и, возможно, перископ может наконец-то исправить проблемы, с которыми сталкивались владельцы смартфонов компании. Впрочем, ситуация со столь скорым релизом смартфона всё равно вызывает вопросы, потому что компания только недавно представила предыдущий флагман — выпускать два топовых гаджета за год довольно недальновидно, так как продажи предыдущего флагмана явно будут не сильно высокими. Будем следить за новостями по этому вопросу — всё же такое встречается редко.
Xiaomi 13 Lite оценили в 42 тысячи рублей …
Компания Xiaomi объявила о скором российском выходе смартфона Xiaomi 13 Lite, который был представлен нес…
iPhone 15 получит уникальную кнопку блокировки…
Некоторое время назад на просторах интернета пользователи обнаружили патент на новую кнопку, которая якоб…
Redmi Note 12 Turbo получит тонкие рамки …
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону Redmi …
Камерофон Oppo Find X6 Pro сразу стал бестселлером …
Компания Oppo похвасталась успехами флагманских смартфонов Find X6 и Find X6 Pro, которые буквально вчера…
Samsung Galaxy A34 оценили в 390 евро …
Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A34, который оценен в 390 и 460 евро за верс…
Redmi Note 12S оценен в 280 долларов …
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 12S, который оценен на европейском рынке в 280…
Oppo A98 5G со 120-Гц экраном показали на рендере…
В базах данных сразу нескольких регуляторов обнаружились упоминания и качественное изображение смартфона …
Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Editio…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отлич…
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor